Mendig

Der Fußball Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell will weiter auf der Erfolgswelle surfen und hofft, auch das kommende Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den FSV Trier-Tarforst siegreich gestalten zu können. Nach dem überraschend deutlichen Derbysieg gegen den TuS Mayen (5:1) will Eintracht-Spielertrainer Kodai Stalph seine Mannschaft auf dem Boden der Tatsachen halten.