Nach dem Auftaktsieg in der Fremde (3:0 bei der SG Neitersen/Altenkirchen) steht für den Fußball-Rheinlandligisten SG Eintracht Mendig/Bell am Sonntagnachmittag das erste Heimspiel der noch jungen Saison an. Um 14.30 Uhr empfangen die Vulkanstädter die SG Alfbachtal Ellscheid an der heimischen Brauerstraße und würden dabei nur zu gerne an die Leistung der Vorwoche anknüpfen.