Fußball-Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell will am Samstagabend (18 Uhr) im Gastspiel beim FC Bitburg an die gute Leistung vom Sieg gegen den Ahrweiler BC anknüpfen und den nächsten Dreier holen. Trotz der weiter angespannten Personallage ist die Stimmung bei den Vulkanstädtern nach dem Derbysieg gegen Ahrweiler deutlich entspannter.