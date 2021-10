Nach einem spielfreien Wochenende empfängt die SG Eintracht Mendig/Bell am Sonntag (14.30 Uhr) den Ahrweiler BC zum Derby in der Fußball-Rheinlandliga. Dabei könnten die Vorzeichen vor dem Duell der beiden Rhein/Ahr-Vertreter kaum unterschiedlicher sein, denn während die Gäste mit breiter Brust und einer Serie von drei Siegen in Folge an die Brauerstraße reisen, konnte die Mendiger Eintracht in den vergangenen fünf Pflichtspielen keinen einzigen Punkt einfahren.