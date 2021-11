Vor einer Englischen Woche steht die SG Eintracht Mendig/Bell in der Fußball-Rheinlandliga. Zum Auftakt empfangen die Vulkanstädter am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) den FC Metternich an der Mendiger Brauerstraße, ehe am Mittwoch die SG 99 Andernach und am darauffolgenden Wochenende der VfB Wissen warten. Dabei benötigt die Mannschaft um Spielertrainer Kodai Stalph dringend Erfolgserlebnisse und die damit einhergehenden Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.