Sechs Spiele muss Fußball-Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell noch bis zur Winterpause absolvieren. Der Auftakt dieser Phase führt die Vulkanstädter an diesem Samstag (16 Uhr) zur SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen in den Westerwald. Dabei dürfte die Mannschaft um Spielertrainer Kodai Stalph ausgeruht und frisch in die Partie gehen, da bekanntlich am vergangenen Wochenende kein Ligaspiel absolviert wurde.