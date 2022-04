In der Fußball- Rheinlandliga wird die SG Eintracht Mendig/Bell auch an diesem Wochenende im Kottenheimer Waldstadion auflaufen. Deshalb wird das Match gegen die SG Hochwald Zerf auch erst am frühen Sonntagabend (18 Uhr) angepfiffen. Die Elf von Spielertrainer Kodai Stalph kann im Vergleich zur Vorwoche den ein oder anderen Rückkehrer begrüßen.