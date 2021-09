Nach dem Rheinlandpokal ist vor der Liga. Zum Ende der englischen Woche gastiert Fußball-Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell am Samstagabend (18 Uhr) bei der SG Schneifel Auw und will dort die guten Eindrücke aus dem Pokalspiel gegen die TuS Koblenz bestätigen. Im Zweitrundenduell mit dem Oberligisten mussten sich die Vulkanstädter erst in der Verlängerung mit 2:5 (0:0, 1:1, 2:2) geschlagen geben.