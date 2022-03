Kottenheim

Mendig/Bell fertigt Montabaur ab: Vulkanstädter siegen in Kottenheim 5:1

Fußball-Rheinlandligist SG Mendig/Bell hat sich am Mittwochabend auf seinem Ausweichplatz in Kottenheim in Torlaune gezeigt. Die Mannschaft von Spielertrainer Kodai Stalph hatte mit dem TuS Montabaur keine Mühe und fertigte die Westerwälder Kreisstädter 5:1 (4:0) ab.