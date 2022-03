Gelingt der SG Eintracht Mendig/Bell im Nachholspiel am Mittwochabend der Sprung in die obere Tabellenhälfte in der Fußball-Rheinlandliga? Um 19.30 Uhr gastieren die Vulkanstädter auf dem Kunstrasen in Gillenfeld beim Vorletzten SG Ellscheid und könnten mit einem Auswärtserfolg bis auf den sechsten Rang vorrücken.