Kaum ist die SG Eintracht Mendig/Bell in die Vorbereitung gestartet, schon wartet mit der dritten Runde des Rheinlandpokals das erste Pflichtspiel auf die Vulkanstädter. Das Team um Spielertrainer Kodai Stalph gastiert am Sonntagabend (18 Uhr) beim Klassenkonkurrenten FC Metternich und hofft in der altehrwürdigen Metternicher Kaul auf einen Auswärtserfolg.