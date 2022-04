Am Mittwochabend hat im Kottenheimer Waldstadion das Duell in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG Eintracht Mendig/Bell und der SG Neitersen/Altenkirchen stattgefunden. Durch das torlose Unentschieden stocken beide Mannschaften ihr Punktekonto um einen Zähler auf jetzt 30 auf und bleiben in der unteren Tabellenhälfte.