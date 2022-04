Kurz vor dem nahenden Osterfest steht für den TuS Mayen in der Fußball-Rheinlandliga das Rhein/Ahr-Derby gegen den Titelanwärter Ahrweiler BC auf dem Programm. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Tobias Uhrmacher auf dem Kunstrasen in Heimersheim beim Tabellenzweiten und hofft, die eigene Auswärtsserie fortführen zu können.