Einen Einstand nach Maß konnte der TuS Mayen in der Fußball-Rheinlandliga feiern. Nachdem die Partie des ersten Spieltages im Vorfeld verlegt wurde, sicherte sich die Elf um Trainer Tobias Uhrmacher in der zweiten Runde einen 4:2 (0:2)-Auswärtssieg beim FC Bitburg. Zum Mann des Tages avancierte dabei Tobias Loosen, da dieser nach seiner Halbzeit-Einwechslung mit einem Tor und einer Vorlage einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Aufholjagd der Mayener hatte.