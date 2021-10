Der TuS Mayen ist in der Fußball-Rheinlandliga auf den vorletzten Rang abgerutscht. Nachdem Teil eins der Wochen der Wahrheit beim TuS Montabaur nicht nach Plan verlief (0:2), will sich das Team um Trainer Tobias Uhrmacher im Heimspiel am Samstagabend (17.30 Uhr) gegen die SG Neitersen/Altenkirchen (13.) rehabilitieren.