Als die Spieler und Trainer des TuS Mayen am Mittwochabend nach dem Abpfiff ihrer Partie in der Rheinlandliga gegen die SG Hochwald Zerf im Mannschaftskreis standen, zeigte Coach Tobias Uhrmacher seinem Team zwei mögliche Richtungen auf: „Nach so einem bitteren Spiel kann man wieder aufstehen oder einknicken.“ Nach ein paar Sekunden der Wirkungspause fuhr er fort: „Wir werden aufstehen und dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.“