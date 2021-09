Bereits in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals musste der TuS Mayen die Segel streichen. Der favorisierte Rheinlandligist verlor unter der Woche bei A-Ligist VfR Eintracht Koblenz nicht unverdient mit 0:1 (0:0), kann sich nunmehr aber voll und ganz auf den Ligaalltag konzentrieren. Am vierten Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga gastiert die Elf um Trainer Tobias Uhrmacher am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) bei der SG Hochwald Zerf.