Vor richtungsweisenden Wochen steht der TuS Mayen in der Fußball-Rheinlandliga. Am Ostersamstag (16.30 Uhr) empfängt die Elf von Trainer Tobias Uhrmacher den Vorletzten TuS Montabaur auf dem Kunstrasen im Nettetal. In den darauffolgenden Partien warten mit der SG Neitersen/Altenkirchen und der SG Ellscheid ebenfalls zwei Mitstreiter im Kampf um den Klassenverbleib.