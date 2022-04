Am Wochenende war der Kunstrasen im Mayener Nettetal mit Schnee bedeckt. Deshalb musste die Partie des TuS Mayen gegen den FC Metternich abgesagt werden. Die Chancen, dass in der Fußball-Rheinlandliga am Mittwochabend (19 Uhr) der Ball im Nettetal rollt, wenn der TuS auf die SG Hochwald Zerf trifft, stehen dagegen deutlich besser.