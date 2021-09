Nach drei Niederlagen in Serie möchte Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen im Heimspiel am frühen Samstagabend in die Erfolgsspur zurückfinden. Auf dem heimischen Kunstrasen im Mayener Nettetal empfängt die Mannschaft um Trainer Tobias Uhrmacher um 17.30 Uhr die Gäste des SV Mehring, die ebenfalls erst drei Punkte einfahren konnten. Derweil plagen den TuS im Defensivbereich personelle Probleme.