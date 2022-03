Starker Wind prägte das Nachholspiel in der Fußball-Rheinlandliga am Mittwochabend zwischen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der SG Alfbachtal Ellscheid, und lange Zeit sah es danach aus, dass die dadurch größtenteils zerfahrene Begegnung keinen Sieger hervorbringen würde. Doch in der Schlussphase brachte zunächst Sven Heidrich die Westerwälder bei ihrem 4:2 (2:2)-Erfolg doch noch entscheidend in Front, ehe Jannik Weller in der Nachspielzeit alle Restzweifel beseitigte.