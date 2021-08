Am heutigen Freitag beginnt die neue Saison in der Fußball-Rheinlandliga – und mit der SG Malberg ist es einer der drei Mannschaften aus dem AK-Land vorbehalten, die Runde zu eröffnen. Während den Malbergern diese Ehre jedoch nur mit einem Auswärtsspiel zuteil wird, treten die beiden anderen Teams aus der Region am Sonntag vor eigenem Publikum an.