Metternich

Am Ende war es nur eine Frage der Zeit. „Irgendwie wussten wir doch alle, dass es so kommen würde“, sagt Tobias Lommer vom Rheinlandligisten FC Germania Metternich. In seiner Doppelfunktion als Spieler und 2. Vorsitzender hat er Anfang des Jahres schon einmal miterlebt, wie es ist, wenn der geliebte Sport plötzlich von Corona ausgebremst wird. Nun ruht der Spielbetrieb erneut bis auf Weiteres – das Virus hat den Fußball fest im Griff.