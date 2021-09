In der Fußball-Rheinlandliga haben sich der FSV Trier-Tarforst und FC Germania Metternich im Verfolgerduell leistungsgerecht 2:2 (1:1) getrennt. In einer schwungvollen zweiten Hälfte erspielten sich beide Teams Chancen, doch der Siegtreffer gelang keinem Team. Für Aufregung sorgten zwei Platzverweise in der Nachspielzeit.