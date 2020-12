Kontakt zu Rot-Weiß: TuS Montabaur von Corona ausgebremst – Partie in Metternich abgesagt

Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 09:54 Uhr

Diese Absage stehe in Zusammenhang mit dem Corona-Fall beim Regionalligisten TuS Rot-Weiß Koblenz (wir berichteten), wie Montabaurs Präsident Jörg Nicolaus bestätigte. „Da es in den letzten sieben Tagen Kontakte von einigen Spielern von Rot-Weiß Koblenz mit Spielern aus unserem Kader gab, habe ich am Samstag Spielleiter Bernd Schneider darüber informiert“, erklärt Nicolaus. „Aus Sicherheitsgründen ist unser Spiel in Metternich deshalb abgesagt worden.“ Alles Weitere müsse jetzt mit dem Gesundheitsamt geklärt werden, betont der TuS-Präsident. ros