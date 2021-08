Mit einem Auswärtsspiel bei der SG Neitersen/Altenkirchen startet die SG Eintracht Mendig/Bell in die Saison 2021/2022 in der Fußball-Rheinlandliga. Am Sonntag, 15 Uhr, gastieren die Vulkanstädter in Altenkirchen und hoffen dort auf die ersten Punkte.