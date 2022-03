Nach einem Rheinlandliga-Topspiel, das nicht hielt, was es angesichts der Tabellenkonstellation versprochen hatte, konnten die Trainer gut leben mit dem einen Punkt, den das torlose Remis zwischen dem VfB Wissen und dem TuS Kirchberg beiden Seiten bescherte. Insgesamt näher dran am Sieg waren die Gastgeber, die in der Nachspielzeit jedoch Glück hatten, dass der Gegner den Spielverlauf nicht noch auf den Kopf stellte.