Der Wissener Torwart Philipp Klappert war am siebten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga gegen den TuS Kirchberg unüberwindbar. Ein halbes Dutzend bester Möglichkeiten für Kirchberg entschärfte er. Trotz Unterzahl ab der 35. Minute blieb der Gast durch Konter immer gefährlich. Mit dem 0:0 in einer unterhaltsamen Partie bleibt Wissen in der Ferne ohne Niederlage.