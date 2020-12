Wissen

Nach der Niederlage gegen Mehring und der Punkteteilung am Mittwoch in Neitersen wollte der VfB Wissen gegen den TuS Kirchberg endlich alle drei Punkte in der Fußball-Rheinlandliga daheim behalten. Das gelang dann auch dank eines 3:1 (1:0)-Erfolgs, für die Kirchberger war es im dritten Spiel die erster Niederlage.