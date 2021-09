Dass sich der TuS Kirchberg und der FC Metternich mal in der Fußball-Rheinlandliga treffen würden, war abzusehen. Nur: Durch den Corona-Abbruch in der Vorsaison haben die beiden Mannschaften noch nicht im Verbandsoberhaus gegeneinander gespielt. Am Sonntag ist es soweit, um 15.30 Uhr ist Anstoß in der Metternicher Kaul.