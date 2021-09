Kirchberger haben vieles selbst in der Hand

Es gibt viele Trainer, die sagen: Eine Tabelle kannst du erst nach zehn Spielen beurteilen, dann weißt du, in welche Richtung es geht. Der TuS Kirchberg hat nun sechs Spiele bestritten in der Fußball-Rheinlandliga und ist Vierter mit elf Punkten. Am Sonntag um 15.30 Uhr steht die Partie zu Hause gegen den Neunten VfB Wissen an. Spiel acht führt den TuS nach Montabaur zum derzeit Vorletzten, Spiel neun findet zu Hause gegen Schlusslicht Neitersen statt, bevor es in zehn Spiel zum Zwölften Ellscheid geht.