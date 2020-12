Kirchberg

Ein Duell auf Augenhöhe? Zumindest sind es die Spiele zwischen dem Ahrweiler BC und dem TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga und auch vor zwei Jahren in der Bezirksliga Mitte eigentlich immer gewesen. Nur einen Punkt holte Kirchberg allerdings aus den vier Begegnungen. Und auch am Samstag (17 Uhr) ist der Gastgeber ABC im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion gegen die Hunsrücker favorisiert.