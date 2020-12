Kirchberg

Verlockende Aussichten sind das für die Rheinlandliga-Fußballer des TuS Kirchberg, aktuell Tabellenvierter mit zwölf Punkten, wenn man sich so die nächsten Spiele anschaut. Am Sonntag um 15.30 Uhr ist der Tabellenvorletzte SG Neitersen/Altenkirchen in Kirchberg zu Gast, am Sonntag darauf geht es zum Drittletzten SG Ellscheid, danach zum Schlusslicht SV Windhagen.