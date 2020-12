Mehring

Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg hat seine Woche vergoldet: Nach dem 4:0 daheim in der Liga gegen den FC Bitburg und dem Weiterkommen im Rheinlandpokal nach Elfmeterschießen bei Mitte-Bezirksligist SG Vordereifel gewannen die Kirchberger nun noch auswärts beim SV Mehring mit 3:2 (1:0). In der Tabelle kassierte der TuS den SVM ein und ist nun mit zwölf Punkten Vierter. Und die Aussicht auf mehr ist durchaus verlockend, denn in den kommenden drei Spielen geht es für Kirchberg gegen den Vorletzten Altenkirchen/Neitersen (daheim) und dann auswärts zum Drittletzten Ellscheid sowie zum Schlusslicht Windhagen.