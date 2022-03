Auch wenn die Tabelle der Fußball-Rheinlandliga noch nicht rund ist, steht eines mittlerweile fest: Auch Mannschaften mit Nachholspielen könnten den TuS Kirchberg nicht von der Spitze verdrängen. Durch den 3:0-Heimsieg gegen den Ahrweiler BC am Mittwoch führt Kirchberg das Feld zumindest mit drei Punkten Vorsprung an. Die wollen am Sonntag ab 15.30 Uhr daheim gegen den FC Metternich verteidigt werden.