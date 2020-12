Kirchberg

Nach zuletzt einer Niederlage und zwei Unentschieden sind die Rheinlandliga-Fußballer des TuS Kirchberg zurück in der Erfolgsspur – und das auf beeindruckende Weise: Gegen den bislang ungeschlagenen FC Bitburg landete die Mannschaft von Coach Patrick Joerg einen souveränen 4:0-Sieg. „Endlich, endlich, endlich“, so Joerg, der damit zwar sicherlich auch den Sieg, aber in gleichem Maße dessen Zustandekommen meinte. „Die beste Taktik, die besten spielerischen Komponenten nutzen wenig, wenn man nicht aggressiv in den Zweikämpfen ist“, präzisierte er.