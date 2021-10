Kirchberg

Kirchberg spielt nicht: Corona-Fälle bei Andernach

In der Fußball-Rheinlandliga wären am zwölften Spieltag vier der ersten fünf Mannschaften aufeinandergetroffen. Der Konjunktiv verrät: Das wird nicht so kommen, denn das Heimspiel des Tabellendritten TuS Kirchberg gegen den Fünften SG 99 Andernach, das für Samstag um 15.30 Uhr geplant war, wird nicht stattfinden.