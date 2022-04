Wenn der TuS Kirchberg am Mittwochabend (20 Uhr) in der Fußball-Rheinlandliga die SG Mendig/Bell empfängt, dann ist es aus Sicht der Gastgeber nicht so, dass die Gäste der „klare Außenseiter“ sind, wie SG-Spielertrainer Kodai Stalph es im Vorfeld formulierte. Jedenfalls empfindet das Kirchbergs Trainer Patrick Joerg nicht so.