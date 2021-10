Kirchberg rückt nach 3:0 in Ellscheid wieder vor

Auswärts läuft es weiter richtig gut für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg: Bei der SG Ellscheid gewannen die Hunsrücker mit 3:0 (1:0) und kletterten in der Tabelle auf den vierten Platz. Die Auswärtstabelle führt der TuS mit 13 Punkten aus fünf Partien an, daheim stehen erst fünf Zähler auf dem Papier – macht insgesamt 18. Zweifacher Torschütze war Torsten Resch, für den dritten Treffer sorgte Joker Leon Görgen, der für Resch in die Partie gekommen war. Die Ellscheider rutschen mit sieben Punkten aus zehn Spielen auf den drittletzten Rang ab.