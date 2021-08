Obwohl seine Mannschaft nach zwei Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga erst einen Zähler auf dem Konto hat, hat Patrick Joerg, Coach des TuS Kirchberg, viele Dinge gesehen, die ihn positiv stimmen – und die ihn auch optimistisch in das Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Mehring gehen lassen.