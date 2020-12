Kirchberg

Schöne Momentaufnahme für den TuS Kirchberg: Nach zwei Spieltagen (1:1 in Montabaur, 4:1 gegen Morbach) steht der TuS auf dem zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Rheinlandliga. Beim schlechter gestarteten VfB Wissen (0:1 gegen Mehring, 1:1 in Neitersen) dürfte für die Kirchberger am Sonntag (15 Uhr) auch wieder etwas zu holen sein.