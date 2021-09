Beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg wirkt das Aus im Rheinlandpokal beim Bezirksligisten Ata Sport Urmitz noch nach. Allerdings ist es nicht das Ausscheiden an sich, das Trainer Patrick Joerg vor der Liga-Partie am Sonntag um 14.30 Uhr bei der SG Mendig/Bell große Sorgen bereitet, sondern die personellen Probleme, die es nach sich ziehen könnte beziehungsweise in einem Fall ganz sicher nach sich zieht.