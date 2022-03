Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat ihr erstes Spiel im Jahr 2022 in der Rheinlandliga nach langer Winterpause gegen den TuS Kirchberg verdientermaßen mit 3:5 (1:2) verloren. „Drei Tore müssen reichen, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen“, bemängelte Malbergs Trainer Volker Heun nach der Partie vor allem die Defensivleistung seines Teams. Kirchberg ist nach der Ahrweilerer Niederlage in Morbach wieder Tabellenführer – und empfängt am Mittwoch (20 Uhr) Ahrweiler zum Spitzenspiel.