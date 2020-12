Kirchberg

In der Nachspielzeit hatte Jonas Heimer den Siegtreffer für seine Mannschaft auf dem Fuß, der Schuss wurde allerdings abgefälscht und ging knapp am langen Pfosten vorbei. Und so musste sich der TuS Kirchberg gegen den Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga, die SG Hochwald Zerf, mit einem 2:2 (1:0) begnügen – und die Kirchberger konnten sich aufgrund des Spielverlaufs sicherlich gut damit begnügen.