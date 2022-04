Kirchberg in Andernach: Das Ziel ist langsam zu sehen

Fünf Spiele sind es noch für den Spitzenreiter TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga. Wenn es optimal läuft, könnten es die letzten fünf Spiele für eine längere Zeit werden, denn dann würde Kirchberg als Meister in die Oberliga aufsteigen. Zumindest kristallisiert sich aber heraus, dass der TuS eine sehr gute Chance hat, als Zweiter ins Ziel zu gehen und dann noch die Aufstiegsspiele gegen den Zweiten der Verbandsligen aus dem Südwesten und dem Saarland zu bekommen. Kirchbergs Trainer Patrick Joerg schaut aber in erster Linie auf die Partie am Samstag (17 Uhr) bei der SG 99 Andernach.