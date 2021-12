FV Hunsrückhöhe Morbach gegen TuS Kirchberg – die letzte Partie in diesem Jahr in der Fußball-Rheinlandliga ist nicht nur auf dem Papier ein Spitzenspiel gewesen, auch auf dem Kunstrasen in Morbach boten beide Teams eine starke Leistung. Der Tabellendritte Morbach und der Zweite Kirchberg trennten sich 2:2 (1:1). Lachender Dritter war der FSV Trier-Tarforst, der als Tabellenführer im Verbandsoberhaus überwintert.