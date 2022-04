Der Kantersieg zu Hause gegen den TuS Montabaur ist analysiert und abgehakt bei den Rheinlandliga-Fußballern des TuS Kirchberg. Nun steht am Sonntag (15 Uhr) für den Tabellenführer wieder eine weitaus schwierigere Aufgabe an: Es geht zur SG Neitersen/Altenkirchen, die dem TuS in der Hinrunde eine verdiente 0:2-Niederlage beibrachte.