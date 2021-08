Für den TuS Kirchberg gibt es in der Fußball-Rheinlandliga nicht die Masse an Derbys. Darum trifft es sich umso besser, dass die Hunsrücker direkt mit einem loslegen können. Rheinlandpokal-Finalist FV Hunsrückhöhe Morbach gibt sich die Ehre am Sonntag um 15.30 Uhr.