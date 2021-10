Nach dem Erfolg des FC Bitburg über den SV Mehring ist der TuS Montabaur nun die einzige Mannschaft mit nur einem Sieg in der Fußball-Rheinlandliga. Zusätzlich rutschten die Kreisstädter auf einen Tabellenplatz, den sie zwar bereits nach dem zweiten und vierten Spieltag belegten, auf dem aber keine Mannschaft gerne stehen will – dem letzten. Doch bereits am Samstagabend, 18 Uhr, bietet sich dem TuS gegen die SG Schneifel-Auw die Chance, zumindest vorübergehend die Rote Laterne abzugeben.