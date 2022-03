Mit der SG Malberg kehrt an diesem Wochenende auch der letzte Fußball-Rheinlandligist aus dem AK-Land in den Ligaspielbetrieb zurück. Die Aufmerksamkeit dürfte sich aber überwiegend in Richtung Kreisstadt richten, wo es der VfB Wissen gegen die SG Neitersen besser machen will als noch in der Hinrunde.